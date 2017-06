Britse banken moeten kapitaalbuffer vergroten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Britse banken moeten hun kapitaalbuffer met 11,4 miljard pond vergroten. Dat wil de Bank of England om zo de risico's af te dekken die worden veroorzaakt door de recente groei in consumentenkrediet en de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de brexit.

De extra buffer is volgens Bank of Engeland waarschijnlijk niet voldoende. Als er geen substantiële wijziging plaatsvindt, volgt er in november nog een verhoging van de kapitaalbuffer. In juli komen de Britse autoriteiten bovendien met nieuwe richtlijnen voor het lenen aan consumenten.

