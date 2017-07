Pharming blijft profiteren van Ruconest in VS

LEIDEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Pharming blijft profiteren van zijn eerder beslissing om de commerciële rechten van Ruconest in Noord-Amerika terug te kopen. Het bedrijf zag de omzet fors stijgen terwijl ook de operationele winst sterk toenam.

De omzet over de eerste jaarhelft van 2017 kwam uit op 30,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 5,3 miljoen euro. De operationele winst steeg naar 4,2 miljoen euro, waar een jaar eerder een operationeel tekort van 6,2 miljoen euro resteerde, ondanks aanzienlijk toegenomen investeringen in marketing- en verkoopinspanningen, voornamelijk in de VS. Onder de streep resteerde nog wel een verlies van 30,2 miljoen euro, voornamelijk door financieringskosten.

Topman Sijmen de Vries toonde zich tevreden met het resultaat. De productverkopen namen in het eerste halfjaar met ruim 600 procent toe tot 30,1 miljoen euro. Pharming voorziet voor heel 2017 een ,,voortgaande operationele winstgevendheid". Verdere financiële vooruitzichten gaf de topman niet.

Deel dit artikel via: