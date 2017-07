Hoogste winst in vijf jaar voor ArcelorMittal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal is in de eerste helft van dit jaar op de hoogste winst uitgekomen sinds 2012, vooral geholpen door de verbeterde marktomstandigheden in de staalsector. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van 's werelds grootste staalproducent.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg in de eerste zes maanden tot 4,3 miljard dollar in vergelijking met 2,7 miljard dollar een jaar eerder. De omzet bedroeg 33,3 miljard dollar, van ruim 28 miljard dollar vorig jaar. Op nettobasis werd een winst behaald van 2,3 miljard dollar. Arcelor verscheepte in de afgelopen zes maanden 42,5 miljoen ton staal.

Arcelor stelde dat de marktcondities verbeterd zijn vergeleken met een jaar eerder, samen met een gezonde vraag. Het bedrijf denkt dat de staalleveringen in de tweede helft hoger zullen zijn dan normaal in die periode verwacht zou mogen worden. Normaliter is de tweede jaarhelft wat rustiger omdat fabrieken sluiten voor zomervakanties.

Staalvraag

Verder denkt Arcelor dat de wereldwijde staalvraag dit jaar tot 3 procent zal toenemen, terwijl eerder werd gerekend op een toename van 0,5 tot 1,5 procent.

Topman Lakshmi Mittal gaf daarnaast aan dat de recente overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva de mogelijkheid biedt om waarde te creƫren voor aandeelhouders. Ilva is eigenaar van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente.

