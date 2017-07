'Voorzichtige outlook Aperam'

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft naar mening van ING een voorzichtige verwachting uitgesproken voor het derde kwartaal. Volgens het bedrijf zal het resultaat in die periode lager uitkomen dan in het tweede kwartaal door seizoensinvloeden en de recente daling van de grondstofprijzen.

ING wijst er wel op dat het management van Aperam voor het vierde kwartaal weer op een terugkeer naar een normaal niveau rekent. Verder was het resultaat in het afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen en was volgens ING sprake van een solide set cijfers. Het advies voor Aperam is hold. Het aandeel noteerde donderdagochtend omstreeks 10.35 uur 0,9 procent lager op 41,22 euro.

