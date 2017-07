PARIJS (AFN) - Air France-KLM stapt voor 31 procent in bij zijn Britse branchegenoot Virgin Atlantic van de bekende zakenman Richard Branson. Het Amerikaanse Delta en China Eastern kopen daarnaast elk een belang van 10 procent in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.

Door de donderdag aangekondigde deals kunnen Air France en KLM straks nog meer reismogelijkheden aanbieden aan klanten, verklaarde KLM-topman Pieter Elbers in een toelichting. Het gaat om een ,,strategische stap'' die zowel het Nederlandse als het Franse deel van het bedrijf verder moet helpen.

Ook groepsbaas Jean-Marc Janaillac toonde zich in zijn nopjes: ,,Dit partnerschap, dat ongekend is in omvang, geeft Air France-KLM een leidende positie in de wereldwijde luchtvaartindustrie''.

Virgin

Air France en KLM werken al nauw samen met Delta en in mindere mate met China Eastern. Straks zal ook het volledige bestemmingennetwerk van Virgin kunnen worden aangeboden. De deal met het vanuit Shanghai opererende China Eastern betekent daarnaast een uitbreiding van de banden op de Chinese markt, waar nu nog het meest met China Southern uit Guangzhou wordt samengewerkt.

Air France-KLM is circa 220 miljoen Britse pond (bijna 247 miljoen euro) kwijt aan de deelneming in Virgin Atlantic. Die deal moet in 2018 plaatsvinden en maakt Air France-KLM meteen de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij, na Delta die 49 procent van het bedrijf in handen heeft. Bransons belang neemt af tot 20 procent. Er zijn bij Air France-KLM geen plannen om later nog een groter deel van Virgin Atlantic in handen te krijgen.

Delta en China Eastern tellen bij elkaar 751 miljoen euro neer voor hun belangen, wat neer komt op 10 euro per aandeel. Op 4 september wordt er bij Air France-KLM een buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden, waar de forse investeringen ter goedkeuring worden voorgelegd. Die maatschappijen mogen door de deal elk ook een nieuw lid voor de raad van bestuur aandragen. Daarover zal dan ook worden gestemd.

Deel dit artikel via: