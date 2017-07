Eenmalige posten drukken resultaat Nedap

GROENLO (AFN) - Nedap heeft in zijn resultaat in de eerste helft van dit jaar flink zien terugvallen. De winst werd gedrukt door eenmalige posten die samenhangen met de herinrichting van de supply chain, meldde De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, donderdag.

Het resultaat kwam uit op 4,8 miljoen euro, een daling van 17 procent. De bedrijfswinst exclusief eenmalige posten steeg wel, met 8 procent naar 7,9 miljoen euro. Nedap zag de opbrengsten daarbij met 8 procent oplopen naar 99 miljoen euro. De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en verwacht dat de opbrengsten in de tweede helft van 2017 zullen groeien ten opzichte van vorig jaar.

