Twitter grote verliezer op beurs New York

NEW YORK (AFN) - Twitter was donderdag de gebeten hond op de beurs in New York. Het aandeel ging flink onderuit vanwege tegenvallende resultaten. Beleggers op Wall Street kregen een flinke stroom aan bedrijfscijfers te verwerken. Daarbij vielen de prestaties van Facebook juist wel in goede aarde.

Na de recordstanden van een dag eerder gingen de belangrijkste graadmeters gemengd de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 21.796,55 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2475,42 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 6382,19 punten.

Facebook kreeg er bijna 3 procent bij. Het aantal gebruikers van 's werelds meest populaire socialenetwerksite steeg op jaarbasis met ruim 17 procent. Verder brachten advertenties veel meer geld in het laatje. Twitter slaagde er afgelopen kwartaal juist niet in om het aantal gebruikers verder op te krikken. Beleggers zetten het aandeel daarop ruim 14 procent lager.

Comcast

De lijst met bedrijven die de boeken openden was wederom lang. Kabel- en entertainmentbedrijf Comcast (plus 0,2 procent) profiteerde van het succes van de filmtak. Telecomconcern Verizon (plus 7,7 procent) strikte meer gebruikers, terwijl was- en verzorgingsmiddelenreus Procter & Gamble (plus 1,6 procent) het tweede kwartaal qua omzet stabiel afsloot.

Olieconcern ConocoPhillipps presteerde verder wat beter dan verwacht en won 2,2 procent. PayPal kreeg er 2,3 procent bij, nadat het betaalbedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar wat naar boven bijstelde.

Fiat Chrysler

Autoconcern Fiat Chrysler zag zijn verkopen op de belangrijke Amerikaanse markt teruglopen en verloor 0,6 procent. Chemiebedrijf Dow Chemical wist juist meer omzet te behalen, geholpen door de overname van siliconendivisie Dow Corning, maar verloor toch 0,5 procent. Farmaceut Bristol-Meyer Squibb, koeriersbedrijf UPS en creditcardmaatschappij Mastercard moesten na cijfers eveneens inleveren.

Verder verloor Delta Air Lines ruim 2 procent. De luchtvaartmaatschappij neemt een belang van 10 procent in het Frans-Nederlandse Air France-KLM, evenals de Aziatische branchegenoot China Eastern.

De euro was 1,1675 dollar waard, tegen 1,1664 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 49,15 dollar. Brent kostte 1,2 procent meer op 51,61 dollar per vat.

