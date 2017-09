AMSTERDAM (AFN) - De aandelenmarkten in Europa zaten woensdag in de lift. De financiële fondsen stonden bij de grootste winnaars, nadat Fed-voorzitter Janet Yellen in een toespraak hintte op een verdere renteverhoging in de Verenigde Staten dit jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,6 procent in de plus op 531,78 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 816,28 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,6 procent vooruit.

Galapagos was koploper in de AEX met een plus van 2,9 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft veelbelovende signalen gezien bij testen met een potentieel middel tegen matige tot ernstige eczeem. De financials Aegon, ING, ABN AMRO en NN Group waren ook in de bovenste regionen te vinden, met winsten tot 2,5 procent. De achterhoede in de hoofdindex werd gevormd door informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX, die tot 1 procent inleverden.

MidKap

De andere Europese financials deden eveneens goede zaken. In Frankfurt stegen Commerzbank en Deutsche Bank tot zo'n 3 procent. In Parijs wonnen Crédit Agricole en BNP Paribas met vergelijkbare koersbewegingen.

In de MidKap was onder meer advies- en ingenieursbureau Arcadis in trek, met een plus van 2 procent na een opdracht van Rijkswaterstaat. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM steeg 1,4 procent. Transavia Frankrijk verwacht dit jaar een bijdrage te leveren aan de winst van het moederbedrijf.

Fortum

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma dikte op de lokale markt ruim 3 procent aan, na positief nieuws over het goedkeuringsproces voor een kandidaatmedicijn in Europa.

Fortum steeg 0,6 procent in Helsinki. Het Finse energiebedrijf biedt ruim 8 miljard euro op Uniper, het afgesplitste en beursgenoteerde onderdeel met de kolen- en gascentrales van het Duitse energieconcern E.ON. Uniper daalde 1,1 procent in Frankfurt.

Euro

In Parijs won Alstom 6,2 procent. Het Franse concern en het Duitse Siemens (plus 1,8 procent) gaan samen treinen bouwen. Het nieuwe bedrijf krijgt een beursnotering en hoofdkantoor in Frankrijk.

De euro was 1,1723 dollar waard, tegen 1,1772 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 52,04 dollar. Brentolie werd juist 0,3 procent goedkoper op 58,27 dollar per vat.

