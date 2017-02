'Rustige opening op Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam staat dinsdag naar verwachting voor een rustige opening. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van AEX-fonds Aalberts. Verder wordt er sterk uitgekeken naar een speech van president Donald Trump later op de dag over zijn economische plannen.

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries zag zijn omzet en winst afgelopen jaar toenemen en wil over 2016 een hoger dividend uitkeren. De onderneming gaf tevens aan voor dit jaar op verdere winstgevende groei te rekenen en zijn marktpositie te willen versterken door kleine overnames.

Ook Gemalto staat in de belangstelling, vanwege een nieuwe opdracht. De digitaal beveiliger mag zijn zogenoemde ODC-diensten gaan leveren aan GigSky, een bedrijf dat actief is op het vlak van mobiele connectiviteit.

Koersdoel

Flow Traders weet eveneens de aandacht op zich gericht. ING gaat de beursintermediair volgen met een koopadvies en een koersdoel van 40 euro.

PostNL kreeg voorbeurs een adviesverhoging van Main First Bank, van underperform naar neutral. Maandag was het postbedrijf nog veruit de sterkste daler in de MidKap met een min van 7,4 procent. De resultaten die PostNL presenteerde vielen tegen. Met name in de internationale markt was het herstel minder dan gedacht.

Overnamebod

Verder werd bekend dat verzekeraar NN Group zijn belang in Delta Lloyd heeft uitgebreid tot 8,8 procent. Delta Lloyd ging eind december al akkoord met een overnamebod van NN, dat in totaal 2,5 miljard euro overheeft voor zijn branchegenoot. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden.

Naar verwachting geeft Trump in het Amerikaanse Congres een toelichting op wat hij wil gaan doen met de belastingen. Een paar weken terug beloofde hij al om snel met ,,fenomenale" belastingplannen voor bedrijven te komen, een aankondiging waarop beleggers enthousiast reageerden.

Vlak

De AEX-index op Beursplein 5 sloot maandag nagenoeg vlak op 494,81 punten. De MidKap, met daarin PostNL, daalde 0,5 procent tot 719,69 punten. De indices in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent. Parijs sloot vlak.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond dinsdag voorbeurs vrijwel vlak op 54,03 dollar. De Brentprijs stond eveneens nagenoeg onveranderd op 55,94 dollar per vat. De euro was 1,0597 dollar waard, tegen 1,0618 dollar bij het slot van de Europese beurzen een dag eerder.

