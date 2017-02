Alweer een test???

Hahahaha, wat een grapjassen; hebben we een jaar of 10 crisis met elk jaar een andere naam, en de ECB-mensen hebben de vorm van een soort beer uitgebeeld al die tijd, de zogenaamde mastur-beer?

Alle testen zijn al gedaan , toch; dus niet?

Test ze ook eens of de bonussen hoog genoeg zijn.

Of dat ze klaar zijn voor de eeuw van de robots.

Of dat ze voldoende toiletten hebben in hun kantoren.

Voor zover ze nog kantoren hebben, dan.