DETROIT (AFN/BLOOMBERG) - General Motors (GM) heeft in het eerste kwartaal de basis gelegd voor een nieuw omzetrecord dit jaar. De Amerikaanse autofabrikant zag zijn omzet en winst de afgelopen maanden na een nieuw jaarrecord in 2016 verder stijgen.

De omzet kwam uit op 41,2 miljard dollar. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde 2,6 miljard dollar, een stijging van bijna 34 procent. De autobouwer deed vooral goede zaken met zijn pickup-trucks en SUV's.

De vraag is of GM zijn opmars kan voortzetten als later in het jaar enkele fabrieken voor ongeveer 10 weken dicht moeten. In die tijd worden de fabrieken voorbereid op de productie van nieuwere modellen. GM heeft de productie de laatste tijd opgeschroefd om wat voorraad aan te leggen.

