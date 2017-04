Inverko praat over nieuwe activiteiten

AMSTERDAM (AFN) - Inverko voert ,,oriënterende gesprekken'' voor het onderbrengen van nieuwe activiteiten in de beursnotering. Dat werd vrijdag bekendgemaakt bij de publicatie van het jaarverslag over 2016.

Het voormalige recyclingbedrijf wil zich hier de komende periode ook op richten. ,,Indien en zodra de gesprekken concreter worden zullen nadere mededelingen volgen'', staat in een verklaring.

Uit het jaarverslag blijkt dat de eigen vermogenspositie van de onderneming vorig jaar is verbeterd en de kosten zijn verlaagd. Volgens Inverko is ,,de kostenstroom onder controle gebracht en is de vennootschap ruimschoots voorzien van liquiditeiten''. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de volgende stap, aldus het bedrijf.

Deel dit artikel via: