Value8 heeft nog geen accountantsverklaring

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Value8 heeft nog altijd geen goedkeurende verklaring van de accountant over de cijfers van 2016. Dat maakte topman Peter Paul de Vries woensdag bekend, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van de onderneming.

Enige tijd terug zag Value8 zich gedwongen om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen, vanwege ophef rondom trustkantoor BK Group. Die partij, waarin Value8 een belang heeft, zou mogelijk meegewerkt hebben aan belastingontduiking en witwaspraktijken. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Value8 kwam dus met ongecontroleerde cijfers naar buiten, waarbij het niet lukte om binnen de wettelijke termijn van vier maanden na het sluiten van het boekjaar een accountantsstempel te verkrijgen. Dat kan tot een boete van toezichthouder AFM leiden.

Zorgvuldig

,,Het onderzoek moet zorgvuldig worden gedaan, waarbij duidelijk is dat wij belang hebben bij een zo spoedig mogelijke afronding'', aldus De Vries. Hij gaf ook aan dat ,, op basis van de informatie van de bestuurders van BK'' hij geen reden heeft om aan te nemen dat wet- en regelgeving zijn overtreden.

Als gevolg van het ontbreken van het oordeel van de accountant zal er tijdens de vergadering donderdag niet gestemd worden over verschillende agendapunten, waaronder het dividendvoorstel en de décharge.

Positief

Value8 zal na de definitieve jaarrekening een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarop de vaststelling van deze rekening staat geagendeerd.

De huidige ontwikkeling van Value8 noemde De Vries ,,positief''. De onrust rondom het bedrijf laat wel sporen achter, maar die lijken beperkt. ,,We hebben in 2016 in totaal ruim 19 miljoen euro geïnvesteerd. We hebben misschien één kleinere transactie gemist'', zo wist de topman. Wel zijn er extra advieskosten betaald en moest het management er tijd in steken.

