Winsten op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag halverwege de sessie op winst. Onder meer financiële fondsen waren in trek. Daarnaast lieten technologiegerelateerde bedrijven herstel zien, waarmee voorlopig even een einde lijkt gekomen aan de recente zorgen over de waardering van de techbranche

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent in de plus, op 21.467 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2442 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,3 procent aan, op 6224 punten.

Caterpillar was de sterkste stijger in de Dow, met een plus van 2,1 procent. De machinebouwer werd op de voet gevolgd door bank JPMorgen, die er 2 procent bijkreeg. Andere bedrijven die het goed deden waren Goldman Sachs, Cisco Systems, Intel en Apple. Zijn lieten plussen zien tot 1,7 procent. Farmaceuten als Merck en Johnson & Johnson verloren juist tot 0,7 procent.

Ook Facebook en Google-moeder Alphabet toonden bescheiden plussen. Een grote uitschieter was Spectranetics waarvan de koers ruim 26 procent omhoog ging. De Amerikaanse specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie wordt voor 1,9 miljard euro overgenomen door het Nederlandse Philips.

Verder was er aandacht voor levensmiddelenproducent General Mills en huizenbouwer KB Home, die met cijfers kwamen. Zij stonden respectievelijk ruim 2 en bijna 4 procent in de plus. Autoconcern Ford kondigde een terugroepactie van 400.000 voertuigen aan in Noord-Amerika, maar won toch 0,7 procent.

Western Digital steeg na aanvankelijk koersverlies later toch 1,6 procent. Het Japanse Toshiba heeft de producent van onder meer harde schijven aangeklaagd om die te laten stoppen met het belemmeren van de verkoop van zijn chiptak. Toshiba eist een schadevergoeding van 1 miljard dollar van Western Digital.

De olieprijzen lieten verder een kleine stijging zien, na het verschijnen van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 44,66 dollar. Brentolie won 1,2 procent in prijs tot 47,20 dollar per vat. De euro, die de afgelopen dagen een stevige opmars doormaakte, was 1,1377 dollar waard. Dat is ongeveer evenveel als bij het Europese beursslot eerder op de dag.

