'Solide resultaten Altice'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Telecom- en kabelconcern Altice heeft in het tweede kwartaal solide resultaten geboekt. Volgens Citi deed het bedrijf wat het moest doen, met mobiele omzetgroei in Frankrijk en vooruitgang in de VS.

Citi verklaarde dat de resultaten in Portugal een wisselend beeld laten zien.

Raymond James stelde dat bij de Franse mobiele dochter SFR de zaken dit jaar waarschijnlijk moeilijk blijven gaan onder meer door tragere klantenaanwas.

Het aandeel Altice stond vrijdagochtend kort na opening 2,2 procent lager op 20,69 euro.

