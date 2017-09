KLM getroffen door grote storing

AMSTERDAM (AFN) - Passagiers die vliegen met KLM kunnen problemen ervaren met het inchecken voor hun vlucht. De luchtvaartmaatschappij zegt via Twitter aanhoudende technische problemen te hebben.

Daarmee antwoordt KLM op een vraag over computerproblemen op Schiphol. Woordvoerders van KLM en Schiphol konden daar niet direct meer informatie over geven.

Volgens berichten in Britse media zorgen storingen voor vertragingen op luchthavens over de hele wereld. Onder meer Charles de Gaulle in Parijs, Gatwick in Londen en Washington, New York en Singapore zouden daar last van hebben. Gatwick bevestigt via Twitter dat luchtvaartmaatschappijen in Londen problemen hadden, maar dat die verholpen zouden zijn.

