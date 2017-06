Wall Street opent vlak tot licht lager

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag vlak tot licht lager aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Verder staan financiële fondsen in de schijnwerpers vanwege de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel vrijwel onveranderd, op 21.456 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2439 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent omlaag, naar 6205 punten. Volgens een nieuwe raming is de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal iets harder gegroeid dan eerder werd aangenomen.

Financiële fondsen als JPMorgan Chase en Goldman Sachs gingen in de eerste handelsminuten aan kop in de Dow, met plussen van 1,9 en 1,4 procent. Buiten die toonaangevende index lieten Citigroup en Bank of America koerswinsten zien rond de 2,5 procent.

De 34 grootste banken van de VS zijn volgens de Fed allemaal in staat om dividend uit te keren. Meerdere banken kondigden daarop meteen een verhoging van die beloning voor aandeelhouders aan. Ook lieten banken weten extra aandelen te gaan inkopen.

