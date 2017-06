Euro naar hoogste peil in tijden

AMSTERDAM (AFN) - De koers van de euro is de laatste dagen in rap tempo opgelopen, tot het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Op de financiële markten zijn beleggers zich zorgen gaan maken dat de Europese Centrale Bank (ECB) wil beginnen met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen voor de economie.

De euro werd donderdag in de loop van de avond verhandeld voor ruim 1,14 dollar. Enkele dagen terug zat de koers nog onder de 1,12 dollar. Dat is op de valutamarkten, in zo'n korte tijd, een behoorlijke stijging.

De sterke opmars begon dinsdag na een speech van ECB-president Mario Draghi op een conferentie in Portugal. Hij zinspeelde daar volgens kenners op een geleidelijke afbouw van het ruime monetaire beleid dat de ECB nu nog hanteert. Het centralebankhoofd stelde onder meer dat het door de huidige maatregelen een kwestie van tijd is voordat ook de nog altijd achterblijvende inflatie gaat aantrekken.

Afbouwen

Veel beleggers maakten uit die woorden op dat dat ECB volgend jaar het maandelijkse opkopen van voor vele miljarden euro's aan staatsobligaties en ander schuldpapier gaat afbouwen. Dan zou er dus minder geld in de economie worden gepompt en wordt geld dus weer schaarser, wat de waarde van de euro opdrijft.

Het blijft echter speculatie. Toen er woensdag mediaberichten waren dat de markt Draghi mogelijk verkeerd zou hebben begrepen, was dan ook sprake van een dip in de eurokoers

Geen koerswijziging

Even later wees ook Vítor Constâncio, vicevoorzitter bij de ECB, erop dat Draghi met zijn speech geen koerswijziging suggereerde.

Van die waarschuwingen leken beleggers zich donderdag echter weer weinig aan te trekken. Ook de rentes op Europese staatsobligaties zijn door al het gespeculeer aardig opgelopen. De rente op bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse staatsleningen was de afgelopen maanden juist nog erg laag door het opkoopbeleid van de centrale bank.

