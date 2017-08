AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond dinsdagmiddag stevig in het rood. Ook de andere beursgraadmeters in Europa gingen omlaag, voornamelijk ingegeven door hernieuwde onrust rond Noord-Korea. De duurdere euro drukte eveneens op het beursklimaat.

De AEX noteerde omstreeks 15.50 uur 1 procent lager op 509,43 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 766,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 1,8 procent kwijt.

Het regime in Pyongyang heeft de toch al gespannen situatie verder op scherp gezet door een raket af te vuren die vervolgens over Japans grondgebied vloog. De provocatie was voor veel beleggers aanleiding om over te stappen op veilig geachte beleggingen, zoals goud en staatspapier. Dat ging ten koste van de vraag naar aandelen.

Gemalto

In de Amsterdamse hoofdindex moesten alle fondsen inleveren. Grootste daler was digitaal beveiliger Gemalto met een min van 4,3 procent. Ook verzekeraar Aegon, die 3,8 procent verloor, was uit de gratie. ASML deed het nog het beste. Het aandeel noteerde 0,1 procent lager.

Grootste verliezer in de MidKap was verlichtingsbedrijf Philips Lighting met een koersdaling van 4,1 procent. Bouwer BAM en postbedrijf PostNL verloren 3,3 en 3 procent.

Mediasector

Van Lanschot Kempen ontsnapte aan de negatieve teneur en klom bij de kleinere beursfondsen 2,7 procent. De Bossche vermogensbeheerder wist de winst in de eerste jaarhelft bijna te verdubbelen en geeft zijn aandeelhouders een extra uitkering van 1 euro per aandeel.

In de Europese mediasector werden verder flinke verliezen geleden. De Duitse tv-zender ProSiebenSat.1 kelderde in Frankfurt bijna 14 procent na een winstalarm. Ook verlaagde Goldman Sachs het advies voor ProSieben. Concurrent RTL Group verloor ruim 5 procent. In Madrid daalde Mediaset Espana een kleine 8 procent en het Britse ITV zakte bijna 4 procent.

Euro

De oplopende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea zorgden voor stevige koerswinsten onder de gouddelvers in Londen. Fresnillo klom ruim 3 procent en Randgold Resources dikte bijna 5 procent aan.

De euro zat opnieuw in de lift en steeg voor het eerst sinds januari 2015 tot boven de 1,20 dollar. De eenheidsmunt was 1,2024 dollar waard, tegen 1,1970 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 46,30 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 51,71 dollar per vat.

