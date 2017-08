NEW YORK (AFN) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is deze maand toegenomen. Dat heeft marktonderzoeker Conference Board bekendgemaakt.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, is voor augustus uitgekomen op 122,9, tegen een herziene stand van 120,0 in juli. Eerder werd voor juli nog een score van 121,1 gemeld. Economen hadden voor augustus in doorsnee gerekend op een stand van 120,7.

