Duitse inflatie gaat omhoog

WIESBADEN (AFN) - De consumentenprijzen in Duitsland zijn in januari met 1,9 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau maandag op basis van een eerste schatting.

Daarmee is de inflatie in de grootste economie van Europa uitgekomen op het hoogste niveau sinds juli 2013. Economen hadden in doorsnee een stijging met 2 procent verwacht. In december bedroeg de inflatie 1,7 procent. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode bedroeg de Duitse inflatie in januari ook 1,9 procent op jaarbasis.

De belangrijkste aanjagers van de inflatie zijn de gestegen prijzen van energie en brandstof.

