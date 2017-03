AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is donderdag vrijwel onveranderd geopend. Veel belangrijk nieuws om de handel te sturen is er vooralsnog niet voor beleggers. In de loop van de dag komen verschillende macro-economische cijfers uit Europa en de Verenigde Staten.

De AEX-index noteerde kort na aanvang nagenoeg vlak op 513,80 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 737,39 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stonden 0,1 procent in het groen.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was er aandacht voor het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Probiodrug (min 5,3 procent). De onderneming leed vorig jaar een verlies van 13,9 miljoen euro, wat vrijwel even groot is als een jaar eerder en in lijn met de eigen verwachtingen. Probiodrug werkt aan een middel tegen alzheimer. Daarbij wordt nog geen omzet gemaakt.

