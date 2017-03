Vastgoedbelegger Geneba verhoogt resultaat

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbelegger Geneba Properties, die eind vorig jaar liet weten een beursgang te overwegen, heeft in 2016 een flink hoger direct beleggingsresultaat behaald. Dat maakte de onderneming, die zich vooral richt op logistieke en industriële vastgoedobjecten in Duitsland en Nederland, donderdag bekend.

Het direct beleggingsresultaat steeg met 59 procent tot 41,2 miljoen euro. Op nettobasis verscheen een winst van 67,3 miljoen euro, tegen ruim 30 miljoen euro in 2015. Dat is inclusief een bate uit de verkoop van het belang in het hoofdkantoor van het Duitse chipconcern Infineon in München en ook positieve herwaarderingen van de vastgoedportefeuille. De waarde van de portfolio bedroeg eind vorig jaar bijna 493 miljoen euro.

Geneba kondigde begin december aan zijn strategische opties te bekijken, waaronder een beursgang. Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld een kapitaalverhoging, fusie of verkoop.

In Geneba werden in het verleden de financieel gezonde en renderende bezittingen van Homburg Invest geplaatst. Het bedrijf, gevestigd in Amsterdam, is al genoteerd op handelsplatform NPEX.

