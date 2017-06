Duitse winkelverkopen gestegen

WIESBADEN (AFN) - Duitse winkels draaiden in mei beter dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse statistiekbureau vrijdag heeft gepubliceerd.

De winkelverkopen in Europa's grootste economie lagen vorige maand 0,5 procent hoger dan in april. Toen daalden de detailhandelsverkopen nog met 0,2 procent. Economen rekenden voor mei in doorsnee op een plus van 0,3 procent.

Ten opzichte van mei 2016 stegen de verkopen met 4,8 procent. Hier werd gerekend op een plus van 2,8 procent, na een krimp met een bijgestelde 0,4 procent die in april op jaarbasis werd gemeten.

Deel dit artikel via: