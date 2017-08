Wall Street verwerkt groei- en banencijfers

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting met kleine plussen aan de handel. Beleggers verwerken onder meer cijfers over de Amerikaanse economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Verder wordt nog gekeken naar de gevolgen van tropische storm Harvey die de Verenigde Staten teistert.

De Amerikaanse economie groeide 3 procent. Economen rekenden in doorsnee op een groei van 2,7 procent. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er in augustus 237.000 banen bij. Dat was meer dan waar gemiddeld op werd gerekend. Vrijdag volgen cijfers van de Amerikaanse overheid, waarin ook overheidsbanen zijn meegeteld.

Harvey zorgde eerder ook al voor druk op de energiesector en verzekeraars. Klus- en doe-het-zelfketens daarentegen profiteerden. Schatting over de verwachte schade in de VS lopen sterk uiteen, maar gaan allemaal uit van vele miljarden dollars.

Trump

Verder wordt door beleggers uitgekeken naar een speech van president Donald Trump over beloofde belastingmaatregelen. Het Witte Huis liet eerder echter al weten dat de toespraak zal over de noodzaak van de hervormingen en niet over hoe die eruit gaan zien.

Bij de overige bedrijven wordt onder meer gekeken naar bank of America. Investeerder Berkshire Hathaway kocht 700 miljoen aandelen in de bank.

Dow Jones

Belastingconsulent H&R Block zag zijn kwartaalverlies onverwacht ver zag oplopen. Moederbedrijf Brown-Forman van Jack Daniels en kledingwinkelketen Chico's kwamen ook met cijfers.

Vliegtuigonderdelenmakers Rockwell Collins en United Technologies weten zich mogelijk nog in de belangstelling na berichten over een op handen zijnde samensmelting. United Tech zou meer dan 20 miljard dollar willen neertellen voor de branchegenoot. Een dag eerder gingen United Tech en branchegenoot Boeing al omhoog na de geruchten.

De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met kleine winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 21.865,37 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent tot 2446,30 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 6301,89 punten.

