Deutsche Bank beboet om witwaspraktijken

LONDEN (AFN) - Deutsche Bank moet boetes betalen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop de Duitse bank witwaspraktijken probeert tegen te gaan. Dat maakte het financiële concern dinsdag bekend.

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft een boete opgelegd van 163 miljoen pond (190 miljoen euro). In de VS komt het boetebedrag op 425 miljoen dollar (397 miljoen euro). Bovendien moet Deutsche Bank daar voor een periode tot twee jaar een onafhankelijk toezichthouder in dienst nemen.

Deutsche Bank lette volgens de FCA niet goed op bij het werven van nieuwe klanten. Daardoor kon tussen 2011 en 2015 in totaal zo'n 10 miljard dollar, waarvan de herkomst onduidelijk was, vanuit Rusland worden weggesluisd naar offshorerekeningen. Het lijkt er volgens de toezichthouder sterk op dat het om criminele transacties ging.

Zowel de FCA als de Amerikaanse toezichthouder DFS erkent dat Deutsche Bank goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat is meegewogen bij de vaststelling van de strafmaat, aldus de bank, die voor eventuele schikkingen of boetes in deze zaak in totaal 1,1 miljard euro opzij had gezet.

