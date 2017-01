AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lijken dinsdag zonder opvallende koersbewegingen te gaan beginnen, na de flinke verliesbeurt op maandag. Beleggers blijven voorzichtig gezien de onrust rond het migratiebeleid van president Donald Trump.

De financiële markten zijn in beroering gebracht door het ontslag van de Amerikaanse justitieminister door Trump omdat zij zich verzette tegen het inreisverbod voor mensen uit zeven overwegend islamitische landen.

In New York sloot de Dow-Jonesindex maandag weer onder de 20.000 punten, nadat die historische grens vorige week voor het eerst werd doorbroken. In Amsterdam eindigde de AEX-index 1,3 procent in de min op 479,53 punten. De MidKap zakte 0,9 procent naar 691,48 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,1 procent.

Shell

Bij de bedrijven op het Damrak is er aandacht voor ASR. De verzekeraar heeft een woekerpoliszaak verloren bij de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. De verzekeraar moet hierdoor mogelijk rond de 7000 euro aan te veel in rekening gebrachte kosten terugbetalen aan een klant met een zogeheten Falcon Levensplan.

Shell kan mogelijk dalen na een adviesverlaging door Société Générale. Daarnaast kondigde het olieconcern aan voor 3,8 miljard dollar aan activiteiten in de Noordzee en voor 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand te verkopen. De verkopen maken deel uit van het desinvesteringsprogramma van Shell.

Euro

Euronext kreeg een adviesverlaging van Exane BNP Paribas. Citi verlaagde het advies voor Air France-KLM. ING schroefde het koersdoel voor funderingsspecialist Sif flink op.

Verder is er aardig wat macro-economisch nieuws. Het gaat onder meer om de Franse economische groei, de Duitse winkelverkopen en de Duitse werkloosheid. Ook komen gegevens over de inflatie, groei en werkloosheid in de eurozone en de Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen.

De euro noteerde voorbeurs een stand van 1,0694 dollar, tegen 1,0687 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 52,47 dollar en Brentolie daalde 0,1 procent tot 55,18 dollar.

