Highfields verkleint belang Delta Lloyd verder

AMSTERDAM (AFN) - Highfields Capital Management heeft zijn belang in Delta Lloyd verder verkleind tot onder de wettelijke meldingsdrempel van 3 procent. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Highfields hield op 27 januari een belang van 2,94 procent. Bij de vorige melding op 6 januari was dat nog 4,90 procent. De investeerder had afgelopen jaar een aantal fikse aanvaringen met het bestuur van Delta Lloyd over het gevoerde beleid. Inmiddels is de verzekeraar akkoord gegaan met een overnamebod van NN Group.

