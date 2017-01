UniCredit voorziet nog groter verlies

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - UniCredit verwacht over heel 2016 een verlies van 11,8 miljard euro in de boeken te zetten, nadat de bank aankondigde in het vierde kwartaal een extra voorziening van 1 miljard euro te nemen. Dat bedrag komt bovenop de 12,2 miljard euro die het in december al opzij zette.

De grootste bank van Italië moet nog meer bloeden door forse afschrijvingen op slechte leningen. Daarnaast kampt het met kosten vanwege het reddingsplan dat de bank eerder aankondigde.

Sinds de laatste Europese stresstest voor financiële instellingen ligt de bank onder een vergrootglas vanwege zijn relatief zwakke kapitaalbuffers. UniCredit maakte eerder deze week al bekend niet aan de kapitaaleisen van de Europese Centrale Bank (ECB) te zullen voldoen. De bank komt op 9 februari met definitieve cijfers.

