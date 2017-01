Pakketbezorger UPS in het rood

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS is in het vierde kwartaal van vorig jaar in de rode cijfers gedoken. Het concern had onder meer te maken met toenemende kosten gedurende de belangrijke feestdagenperiode. Ook een stevige eenmalige pensioenlast deed een duit in het zakje, zo bleek dinsdag.

UPS zette een kwartaalverlies in de boeken van 239 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een winst van ruim 1,3 miljard dollar. De opbrengsten dikten in de verslagperiode met 5,5 procent aan tot ruim 16,9 miljard dollar.

Voor het huidige jaar rekent UPS overigens op een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 5,80 dollar tot 6,10 dollar. Dat is onder de verwachting van analisten, die in doorsnee rekenden op een winst per aandeel van 6,15 dollar.

Deel dit artikel via: