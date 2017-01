Kleine plussen op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag in de middaghandel overwegend licht in de plus. Na de stevige verliezen van maandag krabbelden de koersen over een breed front op. De opmars werd echter in toom gehouden door de onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die de waarde van de euro opdreef.

De Amsterdamse AEX-index stond rond 15.45 uur 0,2 procent in de plus op 480,43 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 692,10 punten. De graadmeters in Parijs en Londen stegen 0,1 en 0,4 procent. De DAX in Frankfurt leverde 0,1 procent in.

Randstad voerde de AEX aan met een plus van 1,8 procent, nadat zijn Amerikaanse concurrent Manpower een winstgroei over het afgelopen kwartaal had gemeld. Verzekeraar Aegon volgde, met een koerswinst van 1,1 procent. Baggeraar Boskalis kreeg er bijna 1 procent bij, mede omdat analisten een koopadvies voor het aandeel gaven.

Shell

Shell werd 0,5 procent meer waard. Het olieconcern kondigde aan voor 3,8 miljard dollar aan activiteiten in de Noordzee en voor 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand te verkopen, als onderdeel van zijn desinvesteringsprogramma.

De nieuwe Amerikaanse regering liet dinsdag vooral haar sporen na op de valutamarkt. Een belangrijke economisch adviseur van Trump beschuldigde Duitsland ervan de zwakke euro te misbruiken om handelsvoordelen te halen ten opzichte van de VS en de rest van Europa. De waarde van de euro liep op naar 1,0775 dollar, tegen 1,0685 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.

In de MidKap was Air France-KLM de grootste verliezer met een daling van 1,4 procent, onder druk van een adviesverlaging door Citi. Bij de kleinere fondsen was funderingsspecialist Sif een opvallende uitschieter met een winst van 4,4 procent. Analisten van ING kwamen met een positief rapport over het bedrijf.

Deutsche Bank

In Frankfurt kon Deutsche Bank (plus 0,8 procent) op aandacht rekenen. De Duitse bank moet miljoenenboetes betalen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop het bedrijf witwaspraktijken probeert tegen te gaan.

Hennes & Mauritz (H&M) sprong ruim 6 procent omhoog in Stockholm. Het Zweedse kledingconcern maakte positieve verwachtingen voor de komende tijd bekend. H&M verwacht onder meer te profiteren van het openen van nieuwe winkels en de verdere uitrol van zijn webshops.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent naar 53,14 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder bij 55,66 dollar.

