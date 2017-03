Chinese industrie toont verder herstel

PEKING (AFN) - De activiteit in de Chinese industrie is in maart in het sterkste tempo in bijna vijf jaar gegroeid. Daarbij werd voor het eerst sinds 2012 ook geen afname van de werkgelegenheid in de fabrieken gemeld, blijkt uit graadmeters die de Chinese overheid vrijdag heeft gepubliceerd.

De inkoopmanagersindex voor de industrie verbeterde deze maand van 51,6 naar 51,8 en kwam daarmee nog verder van de grens van 50, die het kantelpunt tussen groei en krimp markeert. De graadmeter wees de afgelopen jaren vaak op krimp, maar toont sinds vorige zomer steeds duidelijker herstel.

In maart kwam ook de graadmeter voor de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2012 op positief terrein.

