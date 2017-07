Eminence: belang ASMI in ASMPT risicovol

AMSTERDAM (AFN) - Grootaandeelhouder Eminence Capital wil dat chiptoeleverancier ASMI zijn gehele belang in het Aziatische ASM Pacific Technology (ASMPT) verkoopt. Volgens Eminence zijn er namelijk risico's verbonden aan die deelneming, zonder dat ASMI daar zelf controle over heeft.

Eminence bezit bijna 10 procent van ASMI. De investeerder wijst er in een brief aan het bedrijf en andere aandeelhouders op dat ongeveer de helft van de marktwaarde van ASMI bestaat uit zijn belang van 34 procent in ASMPT. Vorige week kreeg het aandeel ASMI nog harde klappen na een zware koersval van ASMPT in Hongkong, onder druk van opmerkingen van het bedrijf over zwakkere marktomstandigheden.

Eminence stelt in de brief dat ASMPT opereert in een zeer cyclische markt. De beurswaarde ligt nu bijna op piekniveau en een eventuele verdere daling van de koers zadelt aandeelhouders van ASMI dan ook op met extra risico's vanwege de blootstelling aan ASMPT. Eminence vindt dan ook dat het belang geheel verkocht moet worden en roept andere aandeelhouders bij ASMI ook aan te dringen op een verkoop.

Overigens heeft Eminence al vaker opgeroepen tot een verkoop van het belang. ASMI heeft gezegd de deelneming als een strategisch te beschouwen.

