DEN HAAG (AFN) - Bij Shell in Nederland staan circa vierhonderd banen op de tocht. Dat bevestigde het olie- en gasconcern maandag nadat geruchten over een nieuwe ontslagronde al eerder de kop op staken. De banenreductie zal voornamelijk de divisie Projects & Technology in Amsterdam en Rijswijk treffen.

Volgens Shell zullen de maatregelen vanaf het laatste kwartaal van dit jaar worden genomen. Sommige van de medewerkers die het betreft kunnen mogelijk elders binnen Shell aan de slag. Shell benadrukte verder dat de precieze impact niet duidelijk is en dat daarvoor nog overleg wordt gevoerd met ondernemingsraad en vakbonden.

Vorig jaar nam Shell ook al afscheid van honderden medewerkers in Nederland in verband met een wereldwijde herstructurering waarbij ruim 10.000 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen. Shell heeft op dit moment circa 10.000 werknemers in dienst in Nederland.

