'Hogere opening beurzen New York'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting met winst beginnen op de laatste handelsdag van de maand juli. Er zijn wat macro-economische cijfers. Wat betreft bedrijfsresultaten is het vrij rustig.

Kort na opening worden cijfers gemeld over bijvoorbeeld de voorlopige woningverkoop in de VS. Later deze week staan cijfers op de rol over onder meer de Amerikaanse consumentenuitgaven, industrie, dienstensector en de fabrieksorders. Vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.

Aan het bedrijvenfront is er aandacht voor de maker van elektrische auto's Tesla. Vrijdag werd de eerste Tesla Model 3 gepresenteerd en maakte topman Elon Musk details bekend over de prijzen. Woensdag nabeurs komt Tesla met kwartaalresultaten.

Discovery

De markt kijkt ook alvast vooruit naar technologieconcern Apple, dat dinsdag nabeurs met cijfers komt.

Verder is er ook overnamenieuws. Mediabedrijf Discovery Communications neemt voor 14,6 miljard dollar zijn branchegenoot Scripps Networks Interactive over. Eerder gingen al geruchten de ronde dat er een fusie zat aan te komen. Discovery is het moederbedrijf van onder meer de gelijknamige televisiezender, TLC, Animal Planet en Eurosport. Scripps heeft lifestylezenders zoals HGTV, Food Network en Travel Channel.

Ook kabelaar Charter Communications staat in de belangstelling. Naar verluidt is het Japanse telecomconcern Softbank van plan een direct bod te doen op Charter om het bedrijf vervolgens samen te voegen met zijn Amerikaanse mobiele dochter Sprint. Charter wees eerder een voorstel van Softbank voor een combinatie met Sprint af.

Dow Jones

De beurzen in New York lieten vrijdag zeer bescheiden koersuitslagen zien. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 21.830,31 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2472,10 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde ook 0,1 procent kwijt, tot 6374,68 punten.

Deel dit artikel via: