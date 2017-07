Voorlopige woningverkoop VS trekt aan

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De voorlopige verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in juni met 1,5 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Amerikaanse makelaarsassociatie maandag.

De stijging is sterker dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een plus van 1 procent. In mei ging de voorlopige woningverkoop met een herziene 0,7 procent omlaag. Eerder werd een daling van 0,8 procent gemeld.

Deel dit artikel via: