IEX haalt Philips van kooplijst

Door Redactie op 16 november 2021 09:00 | Views: 1.441

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Philips verlaagd van Buy naar Hold.

Het gerepareerde slaapapneu-apparaat van Philips is niet geslaagd voor de veiligheidstest van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Er kwamen te veel vluchtige organische stoffen vrij bij het apparaat. Het betekent niet dat alle exemplaren zijn afgekeurd, maar wel dat de FDA twijfels heeft of de siliconenlaag die als geluidsdemping in de apparaten verwerkt zit, veilig is.

Daarnaast is er nog de kwestie met de ademhalingsapparatuur. De FDA vreest dat de oude schuimlaag - die kan afbrokkelen en waar mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten – niet alleen in de teruggeroepen ademhalingsapparatuur zit.

Philips is nu extra kwetsbaar voor geworden voor claims uit de Verenigde Staten en tevens is het risico toegenomen dat de reparatie van de beademingsapparatuur vertraging oploopt. Dit alles maakt dat het risicoprofiel dusdanig is toegenomen dat het niet meer opportuun is om in te stappen. Het advies gaat daarom met een trede omlaag naar Hold.

