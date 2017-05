Acomo klaar met overname Delinuts

ROTTERDAM (AFN) - Amsterdam Commodities (Acomo) heeft de overname van notenhandelaar Delinuts afgerond. Dat meldde het beursgenoteerde handelshuis in specerijen, noten, zaden, thee en voedingsingrediënten vrijdag.

Onlangs werd al gemeld dat de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten groen licht hadden gegeven voor de in maart aangekondigde deal. Acomo liet destijds alleen weten dat de koopsom deels wordt voldaan in eigen aandelen, met een totale waarde van 7,9 miljoen euro. Hoeveel daar nog bijkomt in contanten, werd evenwel niet vermeld.

Delinuts is actief in de import en distributie van noten en zuidvruchten. Het huidige management van het in Ede gevestigde familiebedrijf blijft de directie voeren. Delinuts was vorig jaar goed voor een omzet van 70 miljoen euro.

