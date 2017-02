Boskalis doet enorme afschrijving

Nog even een stukje geschiedenis



Boskalis heeft maandag 26 november 2012 een bod uitgebracht op Dockwise van € 17,20 per aandeel ofwel € 682 miljoen in totaal.[19] Het bod ligt circa 60% hoger ten opzichte van de slotkoers van € 10,66 per aandeel Dockwise op 23 november 2012. De investeringsmaatschappij HAL Investments steunt de voorgenomen overname. Deze maatschappij heeft controlerende belangen in beide ondernemingen; HAL bezit 33,4% van de aandelen Boskalis en 31,7% van Dockwise. Vanwege het aanvullende karakter van de activiteiten en de ontwikkeling van de markten waarop beide bedrijven actief zijn zal deze transactie slechts beperkte nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.



Op 17 december verhoogde Boskalis het bod naar € 18 per aandeel, dat is € 714 miljoen in totaal.[20] Dockwise reageerde direct dat de verhoging met 5% onvoldoende is. Project Holland Beheer, met een aandelenbelang van 7,4% in Dockwise, heeft zijn stukken na het verhoogde bod onherroepelijk toegezegd. Boskalis heeft daarmee al meer dan 72% van de aandelen Dockwise in handen. Vanwege dit grote belang waarover Boskalis al kan beschikken, zal het bod geen minimale acceptatievoorwaarde bevatten. Op 23 april 2013 heeft Boskalis de overname van Dockwise afgerond. Het bezat op dat moment ruim 99% van de aandelen Dockwise en verwacht de resterende stukken in handen te krijgen in de uitrookprocedure die loopt tot 26 april 2013.



Een CEO met grootheidswaanzin is rampzalig voor een bedrijf en loopt vrijwel altijd fout af, hoe kun je € 18 betalen, terwijl de beurs € 10.66 voldoende vind.