AMSTERDAM (AFN) - De financiële prestaties van Fagron waren volgens analisten van KBC Securities en ING in lijn met de verwachtingen. Dat meldden zij in rapporten over de toeleverancier van apotheken. Volgens KBC sprong met name de sterke kasstroom in het oog. Verder was het recent aflossen van een obligatielening van 225 miljoen euro een belangrijk signaal. ING wees weer op de verbeterde schuldpositie.

Ook benadrukken de KBC-analisten dat de winstgevendheid van het concern is verbeterd. De groei in Europa was bescheiden. Ook in Noord- en Zuid-Amerika was sprak van groei, maar hier speelden wisselkoerseffecten een duidelijke rol in, aldus KBC.

Verder deed Fagron een kleine overname in Kroatië. Dat was de eerste acquisitie van het concern sinds de omslag van Fagron een paar jaar geleden. Daarmee heeft het bedrijf volgens KBC voorzichtig de handschoen opgepakt van de buy & build-strategie.

ING benadrukte dat het bedrijf nog altijd in een overgangsperiode zit. Met dat in het achterhoofd zijn de resultaten volgens de bank ,,steady". Op de langere termijn mag er volgens de bank wel wat worden verwacht van het bedrijf, gelet op de verhouding risico-beloning.

KBC handhaafde zijn hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 12,00 euro. ING hield vast aan het koopadvies met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel Fagron stond vrijdag na een halfuur handelen 5,7 procent hoger op 12,05 euro.

