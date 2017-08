'Nieuwbouw RIVM begint binnenkort'

Gesteggel over trillingen vertraagt nieuwbouw RIVM op De Uithof



De nieuwbouw voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat op zich wachten. De aannemer en het rijk ruziën over de kosten van extra maatregelen tegen trillingen in het gebouw.

Zo moeten er extra palen de grond in en wordt de fundering zwaarder uitgevoerd. Met de bouw is circa 267 miljoen euro gemoeid.



Een jaar geleden kwam de bouw op het Utrecht Science Park (De Uithof) stil te liggen nog voor die daadwerkelijk begon. Dit, omdat het ontwerp onvoldoende trillingsvrij was voor de gevoelige laboratoriumapparatuur van de instituten. In januari van dit jaar werd een oplossing gepresenteerd met de verwachting dat de bouw dit voorjaar alsnog van start kon gaan.

Wachten op overeenstemming



De technische oplossing van het probleem is er, maar de financiële nog niet

Frank Wassenaar, woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf



Over de kosten van de extra maatregelen is echter nog geen overeenstemming. Daar is volgens woordvoerder Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf het wachten op. „We zijn met elkaar in gesprek. De technische oplossing van het probleem is er, maar de financiële nog niet.” Om welk bedrag het gaat wil Wassenaar niet zeggen. „Dat is onderdeel van de besprekingen. Bovendien gaat het daar juist om: welke kosten horen er wel bij en welke niet.”



De nieuwbouw van het RIVM en CBG verrijst op de plek van het oorspronkelijke gebouw van de faculteit tandheelkunde van de Universiteit Utrecht. Dat gebouw, in de volksmond vanwege de verspringende ramen bekend als ‘de ponskaart’, werd twee jaar geleden gesloopt. Toen de nieuwbouw vorig jaar moest beginnen, bleek het ontwerp toch onvoldoende bestand tegen trillingen van zwaar verkeer op de naastgelegen snelweg A27 en van de sneltram die nu in aanbouw is.

Financiële gevolgen



Projectdirecteur Jos Nouwt stelde toen dat meerkosten voor rekening van de aannemer zouden komen omdat met de aannemerscombinatie SHH (StruktonHurksHeijmans) is afgesproken dat ze zowel voor het ontwerp als voor de financiën verantwoordelijk is.



Woordvoerder Irene van Dam van SHH bevestigt dat gedurende de besprekingen over de financiële afwikkeling van de trillingskwestie niet gebouwd wordt. „Het klopt dat de bouw nog niet is gestart. Omdat het trillingenvraagstuk financiële gevolgen heeft, zijn er tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium SHH gesprekken gaande. Om overeenstemming te bereiken wordt de geschillenprocedure uit de overeenkomst gevolgd.” Over de gesprekken wil ze geen geen inhoudelijke mededelingen doen. „Evenmin kunnen wij aangeven wanneer de bouw begint.”



Volgens Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf levert het uitstel van de bouw niet direct problemen op voor het RIVM. Dat is nu nog gehuisvest in Bilthoven en kan daar voorlopig blijven zitten.