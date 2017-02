AEX doet stap terug

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond maandagmiddag op verlies. Vooral stevige verliezen van Unilever en Boskalis drukten de leidende graadmeter in het rood. Voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz maakte kenbaar niet meer geïnteresseerd te zijn in zijn Brits-Nederlandse branchegenoot. Boskalis kwam met een enorme afschrijving naar buiten.

De AEX-index stond omstreeks 15.45 uur 0,9 procent lager op 494,37 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 721,89 punten. De graadmeters in Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent. Frankfurt stond 0,5 procent hoger. Beleggers moeten het doen zonder impuls van de beurzen op Wall Street die vanwege de viering van President's Day gesloten blijven.

Zwaargewicht Unilever kelderde 6,6 procent. Het concern en Kraft Heinz zeiden in het weekend dat een fusie niet meer in de maak is. Unilever had het voorstel al resoluut afgewezen, maar vervolgstappen zitten er nu ook even niet in. Vrijdag was het aandeel nog ruim 13 procent hoger gesloten.

Boskalis

Boskalis kreeg eveneens een dreun in de hoofdindex en zakte 5,1 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener gaf aan vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten in totaal 840 miljoen euro af te schrijven. De afboeking zal leiden tot een nettoverlies in 2016.

GrandVision was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 3,2 procent. Het moederbedrijf van optiekketens als Pearle kwam met zijn jaarcijfers. Het zag zijn omzet stijgen en krikte zijn winstgevendheid op. Bouwer BAM, die dinsdag de boeken opent, was met een winst van 2,5 procent een goede tweede in de MidKap.

Telegraaf Media Groep

Bij de kleinere fondsen kreeg Telegraaf Media Groep (TMG) er 4,2 procent aan waarde bij. De onderneming weet zich de inzet van een heuse overnamestrijd. Het Belgische mediabedrijf Mediahuis en VP Exploitatie verhoogden zondag hun bod op het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf tot 5,90 euro per aandeel. Tegenstrever Talpa liet weten de strijd niet op te geven.

De prijs van Amerikaanse olie stond 0,5 procent hoger op 53,64 dollar per vat. Brent werd 0,5 procent duurder tot 56,11 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0620 dollar, tegen 1,0622 dollar bij het slot van de Europese beurzen vrijdag.

