AMSTERDAM (AFN) - Het Nederlandse winkellandschap is ook de afgelopen maanden verder verbeterd. Dat concludeert vastgoedonderneming Wereldhave in een handelsupdate over het derde kwartaal.

Wereldhave erkent dat het aantal faillissementen in Nederland in het derde kwartaal wel miniem is gestegen ten opzichte van de eerste jaarhelft, maar meldt ook dat er veel vraag blijft bestaan naar winkelruimte. Dat komt volgens het bedrijf onder meer doordat veel winkelcentra een opknapbeurt hebben gehad.

Naast Nederland is Wereldhave ook in andere landen actief, waaronder België, Frankrijk en Finland. De totale huurinkomsten over de eerste negen maanden van het jaar daalden met 3 procent tot 169 miljoen euro. Dat kwam vooral doordat het bedrijf meerdere winkellocaties afstootte, waaronder winkelcentra in Zwolle, Geldrop en Zoetermeer.

Verwachtingen

Over de prestaties in Nederland en Finland is Wereldhave tevreden. Over de Belgische markt blijft het bedrijf voorzichtig al nam daar de bezettingsgraad wel toe. In Frankrijk ziet het bedrijf een positief effect door de verkiezing van Emmanuel Macron als de nieuwe president.

Voor het hele jaar handhaafde Wereldhave zijn verwachtingen. Het bedrijf gaat daarbij uit van een direct resultaat van 3,45 tot 3,50 euro per aandeel.

