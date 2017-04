'Verrassend sterke cijfers Wessanen'

AMSTERDAM (AFN) - De eerstekwartaalcijfers van voedingsmiddelenbedrijf Wessanen zijn verrassend sterk. Dat concluderen analisten van ING en KBC Securities vrijdag.

Wessanen wist zijn omzet in de eerste drie maanden van het jaar op te krikken met 15,2 procent tot bijna 165 miljoen euro. De maker van natuurvoeding en biologische producten profiteerde vooral van betere verkopen van zijn eigen merken.

De sterke groei van de eigen merken ten opzichte van een jaar eerder was volgens KBC des te opmerkelijker, omdat het eerste kwartaal in 2016 ook al erg sterk was. De verbetering van de eigen merken ten opzichte van huismerken is ook goed voor de winstmarges.

ING

ING wijst erop dat Wessanen aanvankelijk rekende op een jaar met voorzichtige groei in de eerste zes maanden en daarna pas sterkere groei. Mogelijk is minder uitgegeven aan reclame dan verwacht.

ING en KBC hanteren beide een koopadvies voor Wessanen met een koersdoel van respectievelijk 14,60 euro en 15 euro. Het aandeel was omstreeks 09.45 uur veruit de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 8 procent op 13,98 euro.

