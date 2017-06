Corbion uitschieter op beurs na geruchten

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Corbion was donderdag een positieve uitschieter op de beurs in Amsterdam. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic zou een overnamebod hebben ontvangen van investeringsmaatschappijen en een industrieel chemiebedrijf. De oliegerelateerde fondsen bleven last houden van de sterk gedaalde olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,6 procent lager op 517,18 punten. De MidKap, met daarin Corbion, steeg 0,1 procent tot 802,17 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 0,4 procent kwijt.

Corbion was met afstand de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 9,4 procent tot 28,79 euro. Volgens de website Wall Street Wires is er een bod gedaan van 35 euro per aandeel op Corbion. Er zouden nu onderhandelingen worden gevoerd, waarbij Corbion graag 40 euro per aandeel zou willen ontvangen. Het bedrijf wilde geen commentaar geven op het bericht.

Vopak

In de AEX was tankopslagbedrijf Vopak de grootste daler met een min van 1,6 procent. Shell en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore zakten tot 0,8 procent. Philips, ING en Aegon hadden het ook moeilijk met minnen van 1,3 procent. KPN stond bij de sterkste stijgers met een plus van 1,5 procent, dankzij een adviesverhoging door Barclays.

In de MidKap behoorde bodemonderzoeker Fugro, die veel klanten heeft in de oliesector, tot de grootste dalers met een verlies van 1,8 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis deed het juist goed bij de middelgrote fondsen met een winst van 3,8 procent.

Brunel

Bij de kleinere fondsen dook Brunel 4,4 procent omlaag. De detacheerder heeft veel blootstelling aan de oliesector.

Diageo daalde in Londen 1,6 procent. Het Britse drankenconcern neemt het tequilamerk Casamigos over, waarvan de bekende Amerikaanse acteur George Clooney een van de oprichters is. Diageo betaalt in totaal 1 miljard dollar voor het merk.

Imagination Technologies

Chipbedrijf Imagination Technologies sprong 17 procent omhoog in Londen. De toeleverancier van Apple heeft zichzelf in de verkoop gezet en er is door verschillende partijen interesse getoond.

De euro steeg tot 1,1155 dollar, van 1,1144 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie toonde wat herstel met een plus van 0,8 procent op 42,87 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder, op 45,35 dollar per vat.

