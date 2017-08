Winst- en omzetgroei voor IMCD

ROTTERDAM (AFN) - IMCD heeft zijn resultaten in de eerste helft van het jaar zien groeien. De chemicaliëndistributeur deed vooral goede zaken in Europa en de Verenigde Staten, zo bleek vrijdag uit een tussentijds handelsbericht.

De brutowinst van IMCD kwam 9 procent hoger uit op 212,2 miljoen euro. Onder de streep resteerde een resultaat van 57,9 miljoen euro. De omzet groeide tot 936,2 miljoen euro. Dat was deels te verklaren door overnames die voor het eerst bijdroegen aan de resultaten.

In Europa nam IMCD vlak voor het einde van de verslagperiode zijn Italiaanse branchegenoot Neuvendis over, die in de tweede helft van het jaar aan de verdere groei moet bijdragen. In de Verenigde Staten en Canada breidde IMCD uit door de aankopen van Bossco Industries in juli en L.V. Lomas in augustus.

IMCD verwacht ook voor heel 2017 een hoger bedrijfsresultaat. Verder ziet het bedrijf nog ,,interessante mogelijkheden'' om te groeien. Dat zou zowel autonoom als via overnames mogelijk zijn, zo verwacht de onderneming.

