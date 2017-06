'Akzo vond break-up fee van PPG veel te laag'

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel wilde de garantie van een wegloopcompensatie in de orde van 2 miljard euro als voorwaarde voor fusiegesprekken met PPG. Het Amerikaanse bedrijf PPG, dat dit voorjaar meerdere malen een bod deed op AkzoNobel, wilde slechts een break-up fee van 600 miljoen euro toezeggen.

Dat zegt Akzo-topman Ton Büchner dinsdag in het Financieele Dagblad. ,,Zij boden 600 miljoen euro, maar dat is een kwart van wat in de industrie gebruikelijk is bij dergelijke transacties en maar een klein deel van hun jaarlijkse cashflow.''

De Akzo-top had grote twijfels of een fusie zonder kleerscheuren langs de Europese mededingingsautoriteiten zou komen. Akzo wilde daarom garanties inbouwen dat PPG zich aan de overeenkomst zou houden.

