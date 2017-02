Producentenprijzen stijgen sterk

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in januari in het sterkste tempo gestegen in meer dan vijf jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De prijzen die fabrikanten rekenen voor hun producten gingen met 9,5 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds september 2011. Vooral in de aardolie-industrie namen de afzetprijzen sterk toe als gevolg van de hogere olieprijzen. Exclusief de aardolie-industrie gingen de producentenprijzen vorige maand met 4,8 procent omhoog.

