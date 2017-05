Aegon uitblinker op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam noteerde maandag in de vroege handel een fractie boven de slotstand van vrijdag. Elders in Europa zagen graadmeters eerdere winsten goeddeels verdampen. Aegon was veruit de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak nadat het bekendmaakte een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten te verkopen.

De AEX stond in het eerste handelsuur op een winst van 0,1 procent op 527,16 punten. De MidKap ging ook 0,1 procent vooruit, tot 790,15 punten. Parijs en Frankfurt stonden na hogere openingen ondertussen tot 0,2 procent in de min. Londen noteerde nog wel 0,3 procent in de plus.

Aegon klom 5,4 procent. De verzekeraar maakte bekend de betreffende portefeuille over te doen aan herverzekeraar Wilton Re. De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen.

AkzoNobel

AkzoNobel won 0,1 procent. Later op maandag dient bij de Ondernemingskamer in Amsterdam de zaak die is aangespannen door de activistische belegger Elliott Advisors. Akzo bevindt zich in het vizier van branchegenoot PPG Industries, maar alle overnamevoorstellen werden vooralsnog afgewezen. Elliott vindt dat Akzo op zijn minst in overleg moet gaan en wil dat de positie van president-commissaris Antony Burgmans op een speciale vergadering ter discussie wordt gesteld.

ASM International was met een min van 0,9 procent de sterkste daler in de MidKap. Aandeelhouders van de toeleverancier aan de chipindustrie hebben maandag het laatste woord over de voorgestelde aandeleninkoop.

Olie

Bij de kleinere fondsen verloor Esperite 7,5 procent. Het stamcelbedrijf heeft opnieuw uitstel aangekondigd voor de publicatie van zijn jaarrekening over 2016 en een handelsupdate over de eerste maanden van dit jaar. De Vereniging van Effectenbezitters noemt de gang van zaken bij Esperite ,,zorgelijk".

Chemiebedrijf Clariant won in Zürich 8,2 procent nadat het bekendmaakte te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Huntsman.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,9 procent hoger op 50,77 dollar en Brent steeg 0,7 procent tot 53,97 dollar per vat. De euro was 1,1167 dollar waard tegen 1,1193 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.

