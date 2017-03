Aegon verlaagt solvabiliteitsratio in jaarverslag

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Aegon stond vrijdagmorgen stevig onder druk op Beursplein 5. De verzekeraar stelde in zijn jaarverslag de solvabiliteitsratio naar beneden toe bij, als gevolg van een veranderde berekening van de risicomarge in Nederland. Dit werd door beleggers niet goed ontvangen.

Groepsbreed is sprake van een verlaging van de zogeheten Solvency II-ratio met 2 procentpunt tot 157 procent. Voor Nederland is deze bijgesteld naar 135 procent, een daling van 6 procentpunt. De verzekeraar heeft besloten om met ingang van eind vorig jaar een risicomarge voor de kosteninflatie toe te voegen.

,,Hoewel de op een 'best estimate' gebaseerde aannames in de technische voorzieningen van Aegon marktconform zijn en het inflatierisico economisch te hedgen is, heeft het management toch besloten prudent te zijn en een strikt juridische interpretatie van de regels te volgen'', aldus het bedrijf in een verklaring.

Aegon was halverwege de morgen met een min van 4 procent met afstand de grootste daler in de Amsterdamse AEX.

